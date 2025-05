PD: “Su tirocinanti nessun passo in avanti”

“Sulla grande ferita dei Tis, il governo regionale ha messo un’altra pezza minuscola. E’ la conferma che il centrodestra non ha alcuna volonta’ di affrontare con serieta’ e giustizia la questione del precariato di lungo corso”. E’ quanto afferma il Partito Democratico della Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, a commento delle iniziative della giunta regionale sul destino dei circa 4mila tirocinanti calabresi di inclusione sociale, “finora – incalzano i dem – lasciati in un limbo intollerabile, fatto di insicurezza, ansia e dipendenza. I pochi interventi in atto, come – prosegue il partito – il contributo economico per gli over 60 e un generico progetto pilota per i piu’ giovani, certificano tre verita’ che la propaganda di Occhiuto e complici non puo’ nascondere: che si tratta di lavoratori bisognosi di tutele, che la Regione non vuole scomodare il governo Meloni e che di fatto perde tempo e scarica la propria incapacita’ politico-amministrativa sulle spalle dei piu’ deboli”. I dem calabresi precisano: “Urge lo stanziamento, da parte del governo nazionale, delle risorse per stabilizzare questi lavoratori. Il centrodestra ha tutte le leve del potere ma continua a trattarli come strumenti elettorali, da controllare con promesse fumose e continui rinvii. Nel silenzio imbarazzante della maggioranza in Regione, il governo nazionale colpisce i piu’ fragili, resta immobile sugli assurdi ritardi nell’attuazione del Pnrr, esclude il territorio dall’Alta velocita’ ferroviaria e lo considera un serbatoio di voti per mantenere il potere. Il Pd non si arrendera’ mai a questa logica. Chiediamo ora e subito giustizia, stabilizzazione e dignita’ – concludono i dem – per tutti i tirocinanti di inclusione sociale della Calabria”.