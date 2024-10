Porto turistico di Paola, Loizzo: “Sarà realtà grazie all’impegno del sottosegretario Morelli”

Simona Loizzo esprime il suo “profondo riconoscimento al Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli per il decisivo sostegno che sta fornendo alla Calabria”. In particolare, Loizzo sottolinea “l’importante parere favorevole del Cipess riguardo al progetto del porto turistico di Paola, un’iniziativa che rappresenta un passo cruciale per il futuro della regione”.

“Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento al Sottosegretario Morelli per l’attenzione e l’impegno concreto volti a favorire lo sviluppo della nostra Calabria,” afferma la parlamentare della Lega.

“Questa iniziativa testimonia come autorevoli esponenti della Lega Salvini, come il mio amico Alessandro, siano realmente impegnati per il progresso del nostro territorio e il benessere delle nostre comunità.” Il progetto “Porto turistico San Francesco di Paola” prevede un investimento che supera i 250 milioni di euro, configurandosi come una straordinaria opportunità per il rilancio dell’economia locale. “Il porto turistico non solo costituirà un nuovo motore per il settore turistico, ma offrirà anche un’importante occasione di riqualificazione urbana per le aree ferroviarie circostanti, dimostrando una visione strategica e lungimirante per il futuro della nostra terra,” aggiunge l’On. Loizzo.

“Il nostro impegno non si ferma qui. La Lega continuerà a lavorare instancabilmente per generare opportunità concrete e migliorare la qualità della vita dei calabresi,” conclude Loizzo, lasciando un “messaggio di speranza e determinazione per il futuro della Calabria, certo che il cambiamento sia possibile e che il progresso non sia più solo un sogno, ma una realtà concreta”.