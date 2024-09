“Sono felice che un bravo parlamentare come Enrico Costa sia tornato in Forza Italia. All’interno del nostro partito potrà continuare a combattere le sue lodevoli battaglie – che sono anche le nostre – per il garantismo e per una giustizia giusta. Bentornato Enrico”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.