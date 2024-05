“Recovery”, Pd Calabria: “Duro colpo alla ‘ndrangheta del cosentino”

«Il Partito democratico della Calabria si congratula con gli investigatori e gli inquirenti impegnati nell’operazione anti ’ndrangheta “Recovery”, che ha inferto un duro colpo alla criminalità organizzata operante nel territorio cosentino e dato un forte segnale di tutela pubblica delle attività economiche pulite». Lo si legge in una nota del Pd calabrese, guidato dal senatore Nicola Irto. «L’inchiesta conferma – prosegue la nota dei dem calabresi – che bisogna rafforzare le iniziative di protezione e salvaguardia dei minori, troppo spesso utilizzati per lo spaccio di droga, come anche emerso dalle indagini di quest’ultima operazione. Il Partito democratico – conclude la nota del Pd della Calabria – continuerà a fare la sua parte, dal Parlamento al territorio, per affermare la cultura della legalità e per contribuire a liberare la Calabria dalla morsa della ’ndrangheta e del malaffare».