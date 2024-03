Per la Santa Pasqua il Sindacato dei Carabinieri Unarma dona “130 giorni” di congedo solidale ai colleghi, Riccio: “Una decisione presa all’unanimità del nostro Sindacato in Calabria”

“In questi giorni non potevamo che scegliere di augurare una Santa Pasqua ai nostri

colleghi ed alle rispettive famiglie con un gesto di solidarietà donando parte delle nostre

ferie ad ogni Carabiniere che ne abbia bisogno.”

Lo dice Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma in

Calabria, a seguito di una riunione svolta nella giornata di ieri a Catanzaro Lido ove hanno

partecipato tutte le Segreterie Provinciali della Calabria unitamente alla Segreteria

Regionale di Unarma. “Si è trattata di una decisione votata all’unanimità, ‐ dice Fabio Riccio

‐ da ogni rappresentante delle strutture territoriali del nostro Sindacato, quella di

devolvere una parte delle proprie ferie al “Fondo della Licenza Solidale”, gestita dal

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per donarla a tutti quei colleghi che ne

hanno particolarmente bisogno per qualsiasi motivo sia esso di salute e/o di famiglia.

Affermiamo ‐ conclude il Segretario calabrese di Unarma ‐ che abbiamo raggiunto una

adesione, da parte dei segretari sparsi nel territorio calabrese, pari a una donazione di 130

giorni di licenza che saranno i nostri auguri per la Santa Pasqua ad ogni Carabiniere.”