I vincitori del premio oleario “Nino Iannotta” a San Sisto dei Valdesi

Nel meraviglioso Palazzo Miceli, sabato scorso, a San Sisto dei Valdesi, l’olio calabrese è stato protagonista della terza edizione del premio nazionale intitolato a Nino Iannotta.

Ecco i nomi dei vincitori nelle rispettive sezioni. Per il “fruttato leggero” al secondo posto si è classificato Salvatore Calvelli, al primo Emma Albani. Per la categoria “fruttato medio” terzo posto per Costantina Felicetti, secondo posto per Leonardo Casalinuovo e primo classificato Luisa Diano. Per la categoria “fruttato intenso” al secondo posto Antonina Cosentino ed al primo Tommaso Torchia. Premio dedicato direttamente al Comune di San Vincenzo La Costa, che ha organizzato l’evento, appannaggio di Eugenio Chiappetta per la categoria “fruttato leggero”. A tutti i vincitori un doppio riconoscimento offerto dai figli dell’indimenticato Iannotta e dal Consorzio Igp.

Una bellissima serata, allietata anche dalla musica del maestro Grosso e dalle immancabili prelibatezze locali, che ha avuto l’appendice istituzionale con un convegno molto partecipato ed ospiti importanti. L’incontro, moderato dal giornalista Francesco Mannarino, ha visto infatti la presenza di importanti esperti del settore, relatori non secondari ed anche ospiti prestigiosi. Ad iniziare dal Prof. Riccardo Gucci, Presidente Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. E poi l’ On.le Marco Cerreto, Capogruppo Fdi commissione Agricoltura Camera dei Deputati, l’Ing. Francesco Aceto, Presidente Regionale Coldiretti, il Dott. Enzo Perri, Direttore CREA-OFA di Rende, il Dott. Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio di tutela e valorizzazione Olio di Calabria IGP. A chiudere, l’On. Gianluca Gallo, Assessore Regionale alle politiche agricole e sviluppo agroalimentari,

politiche sociali e per la famiglia. Particolarmente soddisfatto l’avvocato Gregorio Iannotta, Sindaco di San Vincenzo La Costa.

Così come il presidente del Consorzio, Massimino Magliocchi, emozionato per il ricordo dell’amico Nino Iannotta e per la qualità del dibattito emerso.

Il Concorso si è proposto di valorizzare gli oli extravergini di oliva italiani certificati e gli oli extravergini di oliva italiani, provenienti da diversi ambiti territoriali, selezionando ed indicando i migliori oli di qualità italiani ottenuti dalla campagna olearia in corso.

Il Comune di San Vincenzo La Costa, in collaborazione con il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP e l’O.P. Associazione Olivicola Cosentina con il Patrocinio dell’Accademia Nazionale dell’Olivo, dell’Olio, dell’Asso•pr•oli Calabria e del Crea Centro di Ricerca dell’Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, hanno ottenuto un grandissimo risultato per il Concorso Nazionale e per l’assegnazione dei premi “Nino Luigi Iannotta”, ricercatore che, da sempre, si è occupato della parte agronomica della filiera e principalmente della difesa fitosanitaria dell’olivo.