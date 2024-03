Falsetta (Bene Comune): “Chi serve lo Stato va riconquistato ogni giorno, non vilipeso”

L’Unità nazionale, la Costituzione, l’Inno, la Bandiera passano per il baricentro dell’identità nazionale, e, in giorni come questo, si intersecano per restituire all’Italia la sua forma, alla ricerca di quel punto originario di equilibrio e di stabilità.

Proprio per questo, non può che generare grande indignazione e dolore il tentativo di spostare quel baricentro, ad opera di orde complottiste e generatrici di disordine, che creano oppure strumentalizzano situazioni di tensione allo scopo di farle degenerare contro le Forze di Polizia e ai danni della stessa cittadinanza. Mi riferisco ai fatti di Pisa, di Firenze e, da ultimo, di Modena.

Così facendo, si contravviene ai due dei pilastri sui quali si regge il concetto di libertà, che sono la legge e l’ordine, laddove la coscienza dell’ordine e della legge implicano il rispetto dell’autorità in tutte le implicazioni.

Chi serve lo Stato va rispettosamente riconquistato ogni giorno, non vilipeso.

Così in una nota il Presidente dell’Associazione Bene Comune Calabria Filomena Falsetta sulla Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.