Varì a fianco di Pippo Callipo: “Valore della legalità sia tutelato e garantito”

“Esprimo solidarietà e piena vicinanza al mio amico Pippo Callipo per l’ennesimo atto intimidatorio subito in una delle sue sedi aziendali. Forte condanna per questi gesti vili e deprecabili che, sono certo, non faranno arretrare di un millimetro l’imprenditore vibonese, da sempre impegnato a contrastare le aggressioni criminali e a far fiorire le sue aziende all’insegna della legalità”. È quanto afferma, in una nota, l’assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì. “Sono al suo fianco – aggiunge Varì – e ribadisco l’impegno costante del governo regionale affinché il valore della legalità sia tutelato e garantito”.