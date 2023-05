Salvini: “Emozionato per il Ponte, lavori a partire da dicembre”

“E’ un’emozione da ministro e da italiano, dopo tante chiacchiere, avere finalmente approvato il progetto del Ponte di tutti gli italiani. Non unisce solo Sicilia e Calabria, ma di tutto il Paese e porterà centomila posti di lavoro vero e che libererà mare e aria e permetterà a milioni di italiani, che ammirano questa splendida terra, di venire in Sicilia spendendo di meno. E complessivamente ci sono oltre 30 miliardi di investimenti in infrastrutture in Sicilia. E’ una cosa che mi rende orgoglioso”.

“Il Ponte sullo Stretto costera’ 10 miliardi di euro, costa quanto un anno di reddito di cittadinanza e durera’ decenni e decenni. Da dicembre partono i lavori”, ha assicurato.

Lo ha detto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini a Catania per la campagna elettorale del centrodestra per le comunali a Catania.