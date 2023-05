Colosimo nuova presidente Antimafia, Loizzo: “Rendere le mafie un nemico di tutti, non di una sola parte politica”

“Rivolgo i migliori auguri a Chiara Colosimo nuovo presidente della commissione Antimafia nella speranza che questa istituzione possa tornare a rappresentare tutti, fuori da ideologismi nefasti”. Lo afferma Simona Loizzo deputato della Lega.

“Da calabrese – prosegue – so che le mafie sono pervasive ma so anche che è necessario renderle un nemico di tutti e non di una sola parte politica. Apprezzo il comportamento del Terzo polo che oggi è rimasto regolarmente in aula non cedendo a suggestioni e teoremi di cui siamo francamente stanchi”.