Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): “Bene audizioni, avanti così”

“Dalle audizioni alla Camera sul tema del Ponte sullo Stretto, un messaggio condiviso: l’opera è strategica per lo sviluppo del Sud. Riscontri positivi arrivano dall’audizione di Ferdinando Corriere, già professore associato di Infrastrutture per la mobilità e i trasporti presso l’Università di Palermo, sul ruolo dell’opera nell’abbassamento dei costi del trasporto e sui vantaggi in termini ambientali, facendo riferimento al decongestionamento dal traffico dei siti di imbarco. Senza dimenticare che gli esperti auditi finora, come anche Alessandro Focaracci, già coordinatore della Struttura tecnica di missione del Mit, confermano la bontà dell’opera nell’ottica della realizzazione di un passante fondamentale per le reti transeuropee. Dunque avanti così, verso la realizzazione di un’infrastruttura ambiziosa, competitiva e attenta all’ambiente”.

Così la senatrice calabrese Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente a Palazzo Madama.