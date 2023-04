“Ormai Bonelli sembra non sappia come passare le sue giornate senza attaccare con argomentazioni random, per lo più congetturali, Salvini e la Lega. Ma non ha altro a cui pensare? Non sarebbe meglio facesse un esame di coscienza sulle sue scelte passate e la smettesse di parlare per slogan ideologizzati, che non hanno niente a che vedere con il benessere per il futuro del nostro Paese?”.

Lo dichiara il vice capogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele.