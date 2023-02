Gruppo Caffo e Callipo Conserve tra le “100 eccellenze italiane 2023” di Forbes, le congratulazioni di Unindustria Calabria

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha espresso, a nome di tutto il mondo confindustriale e degli industriali calabrese, le più vive congratulazioni al Gruppo Caffo e a Callipo Conserve Alimentari per essere state inserite tra le 100 eccellenze italiane 2023 da Forbes Italia: «Il prestigioso riconoscimento tributato alle due aziende calabresi non può certamente suscitare stupore tra coloro i quali conoscono le realtà imprenditoriali in questione, la loro storia, la loro tradizione e il loro percorso. Tuttavia, questo ennesimo riconoscimento ufficiale circa la qualità nella produzione, la capacità imprenditoriale, il valore che hanno saputo generare per i territori di appartenenza e per i rispettivi mercati conferma ancora una volta che la Calabria è terra fertile dove sviluppare e far crescere business di alto profilo. Le due realtà imprenditoriale sono un orgoglio per la nostra terra così come lo sono per il mondo confindustriale Sebastiano Caffo e Pippo Callipo il cui contributo al sistema associativo calabrese e nazionale è sempre stato e continuerà ad essere fondamentale».