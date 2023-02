Noi con l’Italia Calabria: “Cordoglio alla famiglia di Felice Costanzo”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La tragedia delle morti sul lavoro continua anche nel 2023. Un’altra triste pagina è stata scritta, di nuovo, a Lamezia. Nei giorni scorsi, ha perso la vita un uomo di 54 anni, rimasto schiacciato da un camion, all’interno di un’officina di autoriparazioni.

La direzione regionale di Noi con l’Italia esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Felice Costanzo.

Questo lutto deve scuotere le coscienze, al bando della retorica di circostanza.

Sindacati e istituzioni, puntualmente, intervengono a stigmatizzare la gravità della situazione, a stilare i numeri drammatici, ma non ci sono proposte e interventi fattivi per evitare il ripetersi delle “morti bianche”.

La mancanza di prevenzione e di protezioni adeguate riflettono la poca attenzione e l’esiguità delle risorse rivolte alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Emergono, inoltre, l’inadeguata gestione e manutenzione di attrezzature e strutture.

Una serie di mancanze riconducibile all’esigenza di far quadrare i conti nei bilanci di imprese e aziende.

Non è possibile che la contabilità sia anteposta alla sicurezza e alla salvaguardia di vite umane.

NCI Calabria chiede al Governo centrale di attuare una politica seria per porre fine a questo eccidio di lavoratori. Non spot, ma un intervento mirato.

La nostra proposta è di introdurre, nel Codice Penale, il reato di morte sul lavoro, individuando responsabilità soggettive. A tal fine, occorrerà un disegno di legge.

Sul fronte dei bilanci, si potrebbe conferire una premialità alle aziende e alle imprese virtuose che hanno investito sulla voce “sicurezza sul lavoro”.

In questa direzione, in sede fiscale, imprese e aziende potrebbero recuperare le spese sostenute per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro e di prevenzione, detraendole dalle imposte dovute all’erario.

Questi temi saranno affrontati nelle sedi opportune.

Basta proclami! E’ tempo di agire, in modo serio, per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori”.

Antonio Mazzei

Responsabile regionale Politiche per il Lavoro e l’Occupazione giovanile

Noi con l’Italia Calabria