Ecco il progetto “Agedilab – Laboratori di autonomie”

Sostegno all’inclusione sociale di persone con disabilità e non autosufficienti; tirocini per l’inclusione sociale; sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana; promozione di attività laboratori ali, ludiche e sportive. Tutto questo racchiuso in una parola sola: AGEDILAB.

Cofinanziato dalla Regione Calabria e realizzato nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si tratta di un innovativo progetto della durata di 15 mesi, che si pone diversi obiettivi, sia a breve che a lungo termine, ma in generale uno che li comprende tutti: assicurare il benessere di ciascuna persona con disabilità, giovani e meno giovani. Un’affermazione, quest’ultima, che ai più potrebbe risultare banale; non a chi quotidianamente ha a che fare con gravi disabilità psicofisiche. Ed è proprio da qui che nasce l’idea di realizzare dei “Laboratori di autonomie”, come recita il titolo del progetto curato da AGEDI Odv (Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili), attiva sul territorio dal 1986.

Grazie a questo progetto, sarà reso alla comunità un servizio totalmente gratuito per i beneficiari, che attualmente manca sul territorio, ed a cui sempre più spesso devono sopperire le famiglie tanto dal punto di vista economico quanto organizzativo-gestionale. È noto, del resto, che la maggior parte delle persone con disabilità, una volta uscite dal circuito scolastico e/o riabilitativo, restano escluse dal processo di inclusione e socializzazione. E il vissuto di questi ultimi anni, barcamenandosi nelle ancor maggiori difficoltà dettate dalla pandemia da Covid-19, ha accentuato il bisogno di trovare soluzioni per il “Dopo di Noi” delle famiglie.

In tal senso, AgediLab guarda ben oltre la scadenza dei 15 mesi del progetto. La valorizzazione, la messa in rete, il potenziamento di relazioni già esistenti e la creazione di nuove connessioni, garantirebbe infatti la sostenibilità dell’iniziativa non solo nella sua realizzazione temporale ma anche nella prosecuzione futura, andando a creare un “modello sostenibile”, replicabile anche in altre realtà territoriali.

Per poter concretizzare tutto questo, i Laboratori di autonomie si avvarranno di diverse collaborazioni e partnership, utilizzando spazi totalmente nuovi ed allestiti ad hoc.

Questi e tanti altri dettagli saranno resi noti in conferenza stampa, GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO, alle ORE 11:00, presso l’Aula Commissioni del Consiglio regionale della Calabria.

All’incontro con gli operatori dell’Informazione interverranno il Presidente dell’Associazione AGEDI OdV, Maria Mirella Gangeri, l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Emma Staine, il Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso.