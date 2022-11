Proposta regolamento UE imballaggi, Nesci: “Colpo di grazia per l’economia e per l’ambiente”

“La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione europea in materia di imballaggi, rischia di rappresentare il colpo di grazia per le imprese italiane che puntano sull’economia circolare”. Questa la presa di posizione dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, in riferimento all’iniziativa presentata dal Commissario UE Timmermans.

“L’introduzione del concetto di riuso oltre a quello di riciclo – specifica Nesci – è contrastante rispetto all’obiettivo della Commissione di ridurre l’impatto ambientale ed espone un comparto importante del sistema Paese a criticità economiche che ricadrebbero sull’ intera filiera, con conseguenze nefaste per tessuto produttivo e lavoratori”.

“Affinché questo non accada, lavoreremo in Parlamento sin da subito per modificare gli aspetti più controversi della proposta, e sono certo – conclude l’esponente FDI – che anche il Governo italiano si adopererà a difesa di un settore fondamentale per l’economia nazionale”.