Riparto del fondo sanità, Occhiuto non ci sta: “Calabria penalizzata” e la discussione viene rinviata

Durante la Conferenza delle Regioni, a quanto si apprende, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha paventato l’ipotesi di non dare l’intesa al riparto del fondo per il servizio sanitario nazionale per il 2022, perché la Calabria risulterebbe al momento estremamente penalizzata dalla suddivisione delle risorse. Il governatore azzurro ha chiesto di rivedere i criteri del riparto e ha ottenuto un ulteriore approfondimento martedì prossimo.

La circostanza trova conferma nelle parole del presidente Regione Basilicata Vito Bardi, al termine della Conferenza delle Regioni: “Abbiamo rinviato” la discussione sul riparto del fondo per il Servizio Sanitario Nazionale “alla prossima settimana anche perché ci sono delle titubanze da parte di alcune Regioni, Lombardia, Campania e Calabria, da verificare”.

“Da un punto di vista tecnico è più semplice, da un punto di vista politico ci vuole l’accordo, che è quello che per ora mi sembra che manchi”, conclude.