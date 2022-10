Ucraina, Morra: “Bene idea Conte di organizzare manifestazione per la pace”

“Ottima l’idea di Giuseppe Conte. Ben venga l’organizzazione di una manifestazione per la pace.” – lo afferma durante una diretta facebook il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, che prosegue – “Bisogna organizzare una formidabile giornata di pace in cui cittadini, organizzazioni, gruppi, associazioni, movimenti, vengano a rappresentare quel Paese che non vuole che si segua la deriva, ma che al contrario cerca di imporre la logica della pace”.

“Dobbiamo impedire – prosegue Morra – che irrazionalità, istintualità e frenesia di violenti possa prendere il sopravvento. Stiamo tutti rischiando tantissimo, ce l’ha detto anche il Pontefice parlando di terza guerra mondiale”.

“Bisogna scongiurare una nuova guerra” – conclude Morra.