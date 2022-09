Reddito di cittadinanza, Lollobrigida (FdI): “Si andrà verso abolizione”. Ma l’Ue invita gli Stati a mantenerlo: “Sia legato fortemente a politiche del lavoro”

Sul reddito di cittadinanza “ragioneremo con gli alleati sulle tempistiche per non impattare le sacche di disagio che si sono create. Senza dubbio si andrà verso l’abolizione, dando sostegni adeguati a chi non può lavorare”. Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a Il Messaggero.

Oggi stesso, tuttavia, si registra la posizione dell’Unione europea rispetto alla misura di protezione sociale, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle.

Il commissario UE al Lavoro, Nicolas Schmit, ritiene che il reddito di cittadinanza italiano non debba essere abbandonato.