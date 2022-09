Bollettino Covid Calabria: 9 decessi, +574 nuovi positivi. Tasso al 14,28%

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3729466 (+4.021).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 548209 (+574) rispetto a ieri.

Attualmente i positivi in Calabria sono 42833 (-2110); di questi, 42689 sono in isolamento (-2112), 140 ricoverati (+2) e 4 in rianimazione. Oggi si registrano 2675 guariti, che portano il numero complessivo a 502.393 e 9 morti, per un totale di 2983 deceduti.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2509 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2477 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 90772 (90397 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 34384 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34319 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 121471 (120180 guariti, 1291 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 522 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 501 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54329 (54070 guariti, 259 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2067 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2054 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187017 (186163 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 991 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 980 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47316 (47130 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica: “oggi 125 positivi di cui 2 fuori regione”.

L’ASP di Cosenza comunica: “I 6 decessi comunicati oggi sono avvenuti in precedenza, nelle seguenti date: 11/07/2022, 16/07/2022, 19/07/2022, 21/07/2022, 28/07/2022 e 01/08/2022; Nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio”.