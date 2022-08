66 anni fa il disastro di Marcinelle, Sposato(Cgil): “Politica onori cio’ che siamo stati”

“Braccia in cambio di carbone. Era questo il trattato tra Italia e Belgio del 1946 che ha portato oltre 150.000 lavoratori italiani, con le loro famiglie, nelle miniere di carbone del Belgio. Altrettanti lavoratori, successivamente, seguirono le sorti in Germania, nella Renania Westfalia che conosco molto bene. L’Italia, dopo la seconda guerra mondiale era in miseria, si partiva con enorme sacrificio per aiutare le proprie famiglie”. Cosi’ su facebook il segretario generale dellqa Cgil calabrese Angelo Sposato. “I migranti italiani scendevano dai treni a #Charleroi, e dopo un rapido passaggio per le baracche – prosegue Sposato – andavano subito al lavoro, nelle miniere. L’8 agosto 1956 nella miniera belga di #Marcinelle morirono 262 giovani di 12 nazionalita’, 136 erano italiani di molte regioni, 4 provenienti dalla #Calabria. La piu’ grande tragedia del lavoro e delle nostre #emigrazioni, di uomini, donne e intere famiglie che in quegli anni partivano per il #Belgio, la #Germania, con la speranza di un futuro migliore. Una storia di #lavoro duro nelle miniere di carbone”. “Storie di sofferenze – sostiene ancora il leader della Cgil calabrese – di privazioni, di pianti, di distacchi, di partenze e ritorni che non arrivarono piu’. Noi siamo figli di quella storia e quella e’ la storia del nostro Paese. Un Paese che non ha #memoria non ha #futuro. La politica italiana onori Marcinelle, ricordando il valore delle nostre #migrazioni e si ricordi cio’ che e’ stato e cio’ che siamo stati.”