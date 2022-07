Coronavirus, in Calabria 3 decessi e +3.178 positivi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.347.171 (+10.003). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 451.469 (+3.178) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, dunque, al 31,77%. Le persone attualmente positive in Calabria sono 61.880 (+1.928), di cui 61.551 (+1.925) si trovano in isolamento domiciliare, 315 sono ricoverati in reparto ospedaliero e 14 (+3) si trovano in reparti di Terapia Intensiva. Sono 3 i decessi nelle ultime ventiquattrore, per un totale di 2.719 morti da inizio pandemia. I pazienti guariti, invece, sono 386.870 (+1.247).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.609 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.531 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 66.666 (66.334 guariti, 332 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 37.177 (120 in reparto, 2 in terapia intensiva, 37.055 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87.789 (86.631 guariti, 1.158 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.253 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43.032 (42.794 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.842 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.756 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 149.440 (148.638 guariti, 802 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.563 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.543 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.416 (40.240 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 675 nuovi soggetti positivi di cui 25 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 1073 nuovi soggetti positivi di cui 48 fuori regione.