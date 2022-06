Coronavirus, in Calabria 1.288 nuovi contagi. Tasso di positività al 25%

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3201346 (+5.130).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 404786 (+1.288) rispetto a ieri.

Il tasso di positività è al 25,11%.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3620 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3579 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60360 (60036 guariti, 324 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 22944 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22893 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84858 (83737 guariti, 1121 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 718 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 710 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41354 (41121 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3324 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3282 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144576 (143787 guariti, 789 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 789 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 780 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39442 (39268 guariti, 174 deceduti).

L’asp di Catanzaro comunica: “oggi 237 positivi di cui 2 fuori regione e 2 guariti fuori regione”.

“L’Asp di Cosenza comunica: oggi si registrano 442 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 441 unità e non di 442, in quanto è stato eliminato un caso erroneamente comunicato, in precedenza, come positivo da farmacia. Nel setting fuori regione si registrano 18 nuovi casi a domicilio e 1 guarito”.

Nel bollettino odierno si registrano 2 decessi. Sono 146 (+1) i pazienti Covid ricoverati in area medica, 5 (-2) queli in Terapia intensiva.

I nuovi contagi sono così suddivisi territorialmente: 235 Catanzaro, 423 Cosenza, 149 Crotone, 406 Reggio Calabria, 55 Vibo Valentia, 20 Altra Regione o Stato Estero.