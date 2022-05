Muore a 82 anni il reggino Francesco Nucara, segretario del Partito Repubblicano Italiano per 16 anni

E’ morto a 82 anni di eta’ Francesco Nucara, dal 2001 al 2017 segretario del partito Repubblicano, partito al quale si era iscritto nel 1963. Nucara, nato a Reggio Calabria il 3 aprile del 1940, e’ stato deputato per cinque legislature e ha ricoperto tra l’altro i ruoli di sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici e di viceministro dell’Ambiente. Nel 2005 e’ stato vice ministro dell’Ambiente del governo Berlusconi, e nel 1989 sottosegretario ai Lavori pubblici con Giulio Andreotti presidente del Consiglio. Nucara, ricorda il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, “rafforzo’ l’alleanza del suo partito con l’allora Casa delle Liberta’ del presidente Silvio Berlusconi. Un uomo delle istituzioni, che ha dato un contributo importante soprattutto in passaggi decisivi della storia politica di questo Paese. Un innamorato della politica vera, quella costruita sul territorio e per il territorio”.

Per Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, “scompare una personalita’ dal grande spessore umano e politico, con un forte legame nei confronti della sua amata terra, la Calabria. Nucara ricopri’ importanti ruoli di Governo, sia nell’Ambiente che nei Lavori pubblici – ricorda – Dedico’ la sua vita politica alle politiche per il Mezzogiorno”.