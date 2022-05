Maria Pullella si aggiudica la selezione di Miss Mondo Calabria al Porto degli Ulivi

Si è svolta ieri pomeriggio 8 Maggio al Centro Commerciale ‘Porto degli Ulivi‘ la selezione Regionale di Miss Mondo, con un pubblico da grande occasione, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. A rappresentarlo in esclusiva Regionale la nota agenzia ‘Andrea Cogliandro Eventi‘. L’evento è stato presentato da Francesco Saltalamacchia. Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual ed eleganti. Si sono intervallate esibizioni di canto e video spot contro la violenza sulle donne e soprattutto contro la guerra. Dopo un’attenta selezione della giuria composta da: Domenico Latino, giornalista e presidente di giuria, Giada Zurzolo, giornalista, Nicola Loiacono, direttore del Centro Commerciale e Antonino Irrera, rappresentante operatori commercianti del Porto degli Ulivi, è stata la concorrente numero 9, Maria Pullella, vibonese di 19 anni a guadagnare il primo posto. Maria frequenta un corso per Oss e aspira a fare l’indossatrice. Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata assegnata Sofia Pardeo, risultata la più votata sul web.

Siamo soddisfatti della riuscita dell’evento- ha commentato il Direttore del Porto degli Ulivi Nicola Loiacono, evento curato nei minimi particolari e in ogni dettaglio con scrupolosità ed eleganza dall’agenzia ‘Andrea Cogliandro Eventi’. C’è stata una massiva partecipazione da parte della gente che è stata numerosissima durante tutto il pomeriggio. Complimenti a tutte le ragazze partecipanti, tutte molto belle e simpatiche, ma come tutti i concorsi, alla fine è toccato fasciare solo alcune di loro. A noi anche il compito di assegnare la fascia Miss Porto degli Ulivi, (fascia sponsor fuori concorso) che abbiamo scelto unitamente al rappresentante degli operatori e commercianti Sig. Antonino Irrera, titolare dello store Via Roma 44 the Store all’interno del centro commerciale. La stessa ragazza da noi scelta è poi risultata anche la vincitrice della tappa. Un grazie da parte nostra all’agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

dice il patron Regionale Andrea Cogliandro, ringrazio tutte le ragazze che sfilano per questo prestigiosissimo concorso di bellezza, che oltre alle sfilate, si è creata una grande famiglia. Ringrazio anche le tantissime altre ragazze che si iscrivono giornalmente sul sito Un’altra selezione riuscita alla grande –tutte le ragazze che sfilano per questo prestigiosissimo concorso di bellezza, che oltre alle sfilate, si è creata una grande famiglia. Ringrazio anche le tantissime altre ragazze che si iscrivono giornalmente sul sito www.missmondo.it . per unirsi al nostro concorso di bellezza.

Ringrazio, ma non per ultimo, il Direttore del Centro Commerciale, Nicola Loiacono, che con grande entusiasmo e professionalità, ci ha ospitati in un centro che ha visto la partecipazione di tantissima gente che hanno reso l’evento ancora più bello.