Gli Stingers ingaggiano il 18enne Demetrio Amedeo

Ennesimo arrivo in casa Stingers Reggio Calabria. È la volta di Demetrio Amedeo 18 anni. Ruolo: Guardia. Altezza: 1,81. Dotato di buona tecnica e tiratore di ottimo livello, sugli scarichi dalla lunga distanza spesso non lascia scampo, infatti, dalla sua mattonella (dall’angolo) è quasi un cecchino. Un altro cestista del “gruppo storico” che è stato protagonista in questi anni nel panorama regionale ed interregionale giovanile. Grande lavoratore in palestra, voglioso di crescere e migliorare, pronto sempre a mettersi a disposizione della squadra. Un altro acquisto di qualità per la Stingers.