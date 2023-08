Lutto nel basket: si è spento Tonino Zorzi, il coach che riportò la Viola Reggio Calabria in A1

E’ morto a 88 anni Tonino Zorzi, un punto di riferimento importante nella storia della pallacanestro italiana, prima da giocatore e poi da allenatore, e dal 2011 nella ‘Italia Basket Hall of Fame.

A dare l’annuncio della scomparsa è stato il figlio Maurizio con un post pubblicato sui social: “Ti voglio ricordare così, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato…nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene…ciao Papà”.

Zorzi è morto nella sua Gorizia ed era malato da tempo.

Da giocatore, dopo gli inizi a Gorizia, militò a lungo nella Pallacanestro Varese a partire dal 1954 e fino al 1962, capitano del primo scudetto nel 1961. In Nazionale 22 presenze.

Dopo la carriera da cestista, aveva intrapreso quella di coach. Una parentesi lunghissima, iniziata negli anni Settanta. La lista delle squadre è altrettanto lunghissima (Venezia, Siena, Napoli, Reggio Calabria, Pesaro, Avellino, Sassari, Rieti e Bologna).

In particolare, conquistò la promozione in A1 con la Viola Reggio Calabria nel 1989. Guidò i neroarancio dal 1987 al 1990 e poi ancora nell’annata sportiva 1995-1996 in massima serie.