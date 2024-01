Myenergy Viola, ritorno alla vittoria: avanti dall’inizio alla fine contro Milazzo, 90-80

Il 2024 della Myenergy Viola conosce la prima vittoria, dopo gli ultimi risultati negativi. Match senza storia al Palacalafiore contro Svincolati Milazzo, con i neroarancio avanti praticamente dall’inizio e senza particolari cedimenti. Il punteggio finale di 90-80 rispecchia parzialmente lo svolgimento di una gara emozionante, ma sempre indirizzata dal lato degli uomini di coach Cigarini.

In particolare, nel secondo quarto una percentuale altissima di Binelli da tre, costruisce il solco che verrà ulteriormente accentuato nel quarto successivo. Ai siciliani non basta un parziale di 1-13 nell’ultimo tratto, per riportarsi sotto abbastanza dopo essere stati in svantaggio anche di 23 punti. Il proscenio delle giocate finali, entrambe vincenti, è toccato al giovane neroarancio Mazza.

Orlandina espugna Rende e mantiene il primo posto a quota 26. A due lunghezze seguono Myenergy Viola e Ragusa, che vince lo scontro diretto con Sala Consilina. Adesso, turno infrasettimanale mercoledì 17 gennaio: i neroarancio ancora al PalaCalafiore contro la Fortitudo Messina, palla a due alle ore 20:30.

p.f.