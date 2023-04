Agonismo e condivisione al primo torneo di Padel della BCC della Calabria Ulteriore

È stata una giornata di allegria, condivisione e di sana competizione sportiva quella svoltasi domenica 16 Aprile in occasione della prima edizione del torneo di Padel, riservato ai dipendenti e alla governance della BCC della Calabria Ulteriore.

L’Enjoy Padel di Mileto ha ospitato l’iniziativa, organizzata dal Responsabile Area Crediti, Roberto Esposito, appassionato padelista, che ha coinvolto 20 giocatori divisi in 10 squadre e 2 gironi.

Nella finale la squadra Esposito/Congestrì ha visto la meglio sulla coppia Inderst/Silvaggio. Il Presidente del CdA della BCC della Calabria Ulteriore, Sebastiano Barbanti, che ha premiato i finalisti, ha dichiarato:

“Incontrarsi fuori dal posto di lavoro, conoscersi meglio e condividere momenti di svago, sono cose che uniscono, che creano un team affiatato. Lavorare come una vera squadra per affrontare nuove sfide e raggiungere obiettivi sempre più grandi è stato il tema di questa competizione”.

“La metafora dello sport, soprattutto di squadra, è tra quelle che meglio si sposano con le dinamiche aziendali e organizzative – ha spiegato Roberto Esposito, ideatore dell’evento – Il padel è uno sport che impegna in scambi rapidi e che premia l’intelligenza tattica e strategica; nel lavoro ogni giorno siamo chiamati a tali dinamiche: prendere decisioni giuste, talora in tempi brevissimi, per il bene comune, nel rispetto di ruoli e regole.

Che lo sport allena fisico e mente la BCC della Calabria Ulteriore lo sa bene; per questo, ringrazio tutto il CdA per averci consentito di organizzare l’evento”

Arrivederci allora all’edizione 2024. Prossimo appuntamento sportivo sarà il torneo di calcetto nazionale che si svolgerà ad Ancona e che vedrà impegnati i dipendenti della BCC della Calabria Ulteriore contro colleghi di altre BCC di tutta Italia.