Cosenza pallanuoto, serie A2 femminile: sabato in campo ad Ancona per riprendere la marcia

Sabato alle 19 ad Ancona, nella piscina del Passetto, la capolista Cosenza Pallanuoto torna in acqua per difendere posizione e prestigio. Prevale tanta voglia di riprendere la corsa interrotta, parzialmente, con il pareggio in casa.

“Stiamo preparando questa partita nei minimi dettagli senza tralasciare nulla al caso. Si sa, però, che giocare fuori casa non è mai facile, soprattutto dopo il pareggio contro la Lazio c’è voglia di riscatto nell’aria e cercheremo di dare il meglio e di lottare”. Parole di Loredana Stavolo che, insieme alle compagne di squadra ed al mister Francesco Fasanella, porta avanti la bandiera rossoblù.

“L’Ancona è una squadra ben organizzata e preparata: nel girone di andata ci ha messo sicuramente in difficoltà ma dobbiamo continuare la scia di vittorie che ha contraddistinto il nostro percorso. Siamo fiduciose e in forma, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti che ci daranno la possibilità di tornare capolista con più distacco possibile”, il pensiero pre-partita espresso dall’atleta bruzia.

Arbitra il signor Leonardo Bechelli. Riposo invece per la Serie C e le giovanili per le gare nazionali, in svolgimento nelle giornate del 18 e 19 marzo, nella piscina di Campagnano a Cosenza. La società, ancora una volta, è parte attiva del progetto sportivo, oltre che parte integrante dello staff che accompagnerà le ragazze nella difficile trasferta.