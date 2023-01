Vittoria esterna per la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley e seconda posizione in classifica

Con la vittoria sull’ ASD Volley Ball Kermes Spezzano, la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley guadagna la seconda posizione in classifica scavalcando l’ExAbit Cosenza, che perde in casa della Tonno Callipo Calabria Volley, e resta a -5 dalla capolista Bisignano.

I giallorossi scendono in campo con Colacino in cabina di regia in diagonale con Fontana, Citriniti e Prudente al centro, Leone e Simone di banda e Bitonti nel ruolo inedito di libero.

Partita sempre in mano ai catanzaresi che vincono per tre set a zero con i parziali 9/25 11/25 12/25.

Buona la prova di Jaime Fontana e Vittorio Bitonti che hanno sostituito egregiamente Piazza e Giglio. Da segnalare l’ingresso in campo durante l’incontro dei giovani Leonardo Folino e Francesco Fiore.

Ora testa e cuore all’incontro di sabato prossimo al PalaEvent con l’ExAbit Cosenza dove i ragazzi di coach Simone dovranno difendere la seconda posizione conquistata.