Al via l’iniziativa “Dona materiale scolastico, regala un sorriso” a Spezzano Albanese

Prende il via l’iniziativa “Dona materiale scolastico, regala un sorriso”. Il progetto di responsabilità sociale e di solidarietà, che si ripete ormai da anni, conserva l’obiettivo di raccogliere materiale scolastico da donare ai vari istituti presenti sul territorio, ad organizzazioni impegnate nella tutela dell’infanzia e degli adolescenti, a parrocchie, oratori, associazioni, case famiglia operanti nella Provincia di Cosenza, per rendere più lieto l’inizio del nuovo anno scolastico e regalare un sorriso ai più piccoli. Soprattutto a quelli che ne hanno bisogno.

“L’iniziativa – spiega Elisa Bruno della locale sede dell’associazione “Euroconsum – Associazione Nazionale Consumatori” – resterà valida per tutto il periodo estivo e fino alla ripresa dell’attività scolastica. Mi rivolgo alla grande generosità dei calabresi, alle famiglie, ai bambini più fortunati, alle aziende, ai negozi di giocattoli e alle edicole, che vorranno aderire, oltre che a tutti coloro che vorranno lasciarsi coinvolgere da questo progetto di solidarietà e vorranno aiutarci a fare propria l’iniziativa, a divulgarla, coinvolgendo un numero sempre crescente di donatori, facendosi ambasciatori di solidarietà. Sarebbe bello coinvolgere direttamente i più piccoli ed educarli alla generosità, chiedendogli di rinunciare a un loro oggetto per regalarlo ai bambini meno fortunati, donando contestualmente tanti sorrisi.”

“Sappiamo – chiude Elisa Bruno – che donando una penna o un quaderno non si risolveranno certo i gravi problemi che affliggono le famiglie. Così, però, si può contribuire ad alleggerirne il peso, concedendo qualche momento di serenità. Per i più piccoli, questo periodo dell’anno, deve essere un momento di gioia e spensieratezza, dove il sogno diventa realtà. Sulla base di questi auspici, vogliamo fare sin da ora un ringraziamento a chi metterà a disposizione competenze e tempo libero al solo scopo di operare al meglio per donare un sorriso e un po’ di serenità in un momento così delicato, in cui tutti avrebbero diritto alla gioia e all’entusiasmo degli inizi, accantonando, anche solo per un momento, preoccupazioni e dispiaceri”.