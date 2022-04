Promosport Women-Borgo Grecanico 7-0

Successo pieno per le ragazze di Giovanni Crupi contro il Borgo Grecanico nel match valido per la prima giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza. Di seguito il tabellino dell’incontro:

Promosport Women: Bajraktari; De Marco (33’st Farrel), Criseo, Mancuso, Di Cello (37’st Spezzano); Stranieri, Gattuso; Cardamone, Meduri (23’st Gigliotti), Tibullo (13’st Surace); Giudice (42’st Miceli). A disposizione: Zanfino, De Leonardo, Cognetto. Allenatore: Crupi.

Borgo Grecanico 2015: Pugliese; Meduri, Taverniti, Iaria, Sorrenti, Geremia (42’st Manganaro); Marulla, Crea, Taliano, Abate; Lizzi. Allenatore: Cormaci

Arbitro: Macrì di Catanzaro

Marcatrici: 12′ pt Meduri, 19’pt Di Cello, 28’pt Meduri, 32’pt Gattuso, 42’pt Giudice, 28’st Gattuso, 29’st Cardamone

Le dichiarazioni di mister Crupi a fine gara “Rialzarsi dopo una sconfitta non è mai facile, oggi ci siamo riusciti soprattutto per il nostro desiderio di continuare a dire la nostra fino alla fine in questo campionato, non abbiamo certo voglia di mollare adesso. Le ragazze sono state encomiabili e il risultato paga il lavoro che facciamo giorno per giorno. Siamo già proiettati alla prossima gara”