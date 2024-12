“Zona di Contagio 8”: il ritorno di un fermento culturale unico nel cuore del Vibonese

– Torna l’appuntamento con Zona di Contagio, la rassegna culturale che dal 2016 anima il territorio vibonese, offrendo uno spazio di dialogo e creatività per artisti emergenti e appassionati. L’ottava edizione si terrà presso il LaboArt Café in Via Fontana 36, dal 26 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con un calendario ricco di eventi che unisce arte, musica, poesia e convivialità.

Zona di Contagio è una rassegna che si propone di coinvolgere artisti emergenti locali in un percorso di dialogo, con l’obiettivo di incentivare un fermento culturale in un territorio come quello vibonese, carente di iniziative culturali. Spesso, gli artisti presenti a Zona di Contagio, pur essendo calabresi, hanno trovato successo altrove, incontrando difficoltà ad affermarsi nella propria terra natìa. Zona di Contagio si pone l’ambizioso obiettivo di invertire questa tendenza, cercando di avviare un dialogo tra le realtà che, nonostante mille peripezie, si impegnano a promuovere la cultura nel territorio calabrese.

Un tema suggestivo: “Il carnevale degli animali”

Quest’anno la rassegna si ispira al tema “Il carnevale degli animali”, un omaggio all’uso simbolico degli animali per rappresentare caratteristiche umane. La tematica si richiama anche alle celebri favole di Esopo, che hanno utilizzato il mondo animale per veicolare messaggi morali e riflessioni sulla società. Questo filo conduttore riflette la peculiare eterogeneità dei soci di LaboArt e la capacità della rassegna di creare connessioni tra persone e idee diverse. L’artwork della locandina, curato da Ludovica Franzè, interpreta questa tematica raffigurando animali diversi, accomunati solo dall’appartenenza al mondo animale.

Programma degli eventi

La rassegna offre un calendario variegato, con appuntamenti che spaziano dalla musica dal vivo al poetry slam, dai giochi di società alla magia del racconto. Di seguito i principali eventi descritti in modo dettagliato:

Il 26 dicembre, a partire dalle 18:00, i partecipanti potranno immergersi in un clima natalizio con giochi da tavolo e di società ispirati alle festività. A seguire, il cantautore e tastierista calabrese Antonio Freno, ora residente a Bologna, presenterà il suo album d’esordio Piacere. Il suo stile unico, caratterizzato da una vena umoristica e arrangiamenti che spaziano tra canzone d’autore e rock classico, promette di incantare il pubblico.

Il 28 dicembre sarà la volta del primo Contagio Poetry Slam, in programma alle 19:00. Questo evento, realizzato in collaborazione con la Lega Italiana Poetry Slam, trasformerà la poesia in un’esperienza collettiva e coinvolgente, grazie alla conduzione di Ilaria Amodio e Alessandro Giuliano. A seguire, l’energia creativa proseguirà con la prima Jam Session ufficiale di Zona di Contagio, aperta a musicisti e appassionati.

Il 30 dicembre, dalle 18:00, la convivialità torna protagonista con giochi da tavolo e di società ispirati al mondo animale, in linea con il tema della rassegna. In serata, Danilo Lico e Claudio Francica presenteranno lo spettacolo musicale Charlie Alpha, un viaggio tra aneddoti e musica ispirato alla loro esperienza come musicisti a bordo di una nave da crociera.

Il 2 gennaio, sempre alle 18:00, Pasquale Naccari intratterrà il pubblico con il Quizzone di Natale, un quiz a tema natalizio che si ispira ai più grandi show televisivi. A seguire, la cantautrice vibonese Katia Valente, oggi residente a Barcellona, porterà sul palco un repertorio che spazia tra jazz, soul, cantautorato e musica popolare calabrese, offrendo un’esperienza musicale ricca di contaminazioni.

Il 5 gennaio a partire dalle 21:30, la rassegna si concluderà con la Notte delle fiabe, un evento pensato per i più piccoli. Questo magico pigiama party, arricchito da giochi e racconti, regalerà ai bambini un’esperienza unica proprio nella notte dell’Epifania.

Cena sociale e dj-set

Ogni serata sarà accompagnata dalla possibilità di cenare presso LaboArt con la cena sociale. Al termine dei momenti musicali, le serate continueranno con un dj-set.

Un impegno per la cultura locale

Zona di Contagio continua a essere un punto di riferimento per il territorio, sottolineando l’importanza di trattenere i talenti calabresi e offrire loro una piattaforma per esprimersi. L’evento dimostra come l’arte e la cultura possano essere motori di crescita e coesione sociale.

Organizzazione e informazioni

La rassegna è organizzata da LaboArt, in collaborazione con AICEM Calabria e Centro Studi Code. Essendo LaboArt un circolo Arci, l’ingresso sarà riservato ai soci: sarà possibile fare la tessera direttamente sul luogo dell’evento al costo di €10.

Vi aspettiamo dal 26 dicembre al 6 gennaio al LaboArt Café per celebrare insieme l’arte e la creatività!