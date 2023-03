Vibo Valentia dà il benvenuto al nuovo prefetto Paolo Giovanni Grieco, L’Andolina: “Sue competenze preziose per il territorio”

«Da sindaco di Zambrone prima e – sia pur per un breve periodo – da presidente della Provincia di Vibo Valentia, ho avuto modo di constatare l’alto profilo istituzionale e l’eminente caratura morale del prefetto Roberta Lulli; canoni umani e professionali che hanno contraddistinto e connotato il suo operato e la sua condotta dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia. Pertanto, in qualità di sindaco e di presidente della Provincia, non posso esimermi nel ringraziare la dottoressa Lulli, per avere svolto le sue alte funzioni pubbliche in ossequio ai valori costituzionali, con autorevolezza, senso dello Stato e rispetto delle regole democratiche».

Questo il contenuto del saluto istituzionale rivolto dal presidente della Provincia, Corrado Antonio L’Andolina, al prefetto Roberta Rulli.

Nel contempo, il presidente della Provincia di Vibo Valentia ha dato il suo benvenuto ed ha espresso i suoi auguri al neo prefetto, Paolo Giovanni Grieco, dicendosi, tra l’altro, «certo che le significative esperienze professionali acquisite dal dottore Grieco, nel corso di una carriera variegata ed esemplare, si riveleranno preziose nell’esercizio delle sue funzioni nella nostra realtà territoriale».