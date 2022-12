Il Festival del Design abbraccia il Turismo e approda a Tropea

Il Festival del Design, tra i più importanti d’Italia, ideato e organizzato da Officine AD degli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, arrivato alla settima edizione consecutiva, decide di rinnovarsi in una nuova veste, come naturale evoluzione del periodo storico che stiamo vivendo.

La “transizione” da Festival del prodotto a Festival del Design, turismo e territorio verrà narrata domani, 30 dicembre, alle ore 17.30 nel talk che si terrà a Tropea, nella prestigiosa location di Palazzo Santa Chiara, in collaborazione con il Comune di Tropea e Villa Paola, con la partnership di Guglielmo Spa e Di Beat, durante il quale il direttore artistico, il designer calabrese Antonio Aricò, racconterà il nuovo tema del festival “Materia in vacanza”. Al termine verranno illustrati: la nuova immagine coordinata, la call per gli artisti provenienti da tutto il mondo, concept, novità, date e location dell’edizione 2023 che sarà una operazione internazionale di marketing territoriale, indipendente, per la Calabria e il Mediterraneo.

Ad accogliere il pubblico ci sarà il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì. Interverranno, tra i vari rappresentanti istituzionali, l’assessore allo Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria, Rosario Varì; il consigliere regionale Michele Comito e il vice presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, Antonino Cugliari.