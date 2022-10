Esperienza Tropea da vivere per tutto il mese di ottobre: appuntamento al 7 con Tropea Blues

Dalla musica cameristica all’interno del prestigioso Palazzo Santa Chiara, location privilegiata degli eventi culturali di qualità; ai ritmi blues che animano slarghi e viuzze del centro storico con artisti provenienti da tutto il mondo. Sono, queste, le suggestioni e le atmosfere che si continuano a respirare nel Borgo dei Borghi brulicante di viaggiatori, destinazione sempre più preferita, soprattutto nel caldo autunno calabrese, da quanti da tutt’Europa e dal mondo ricercano le emozioni autentiche di una vacanza serena, rilassante e rigenerante in una terra inedita ed inesplorata.

Per il Sindaco Giovanni Macrì sono, questi, gli ingredienti costitutivi dell’esperienza Tropea che per tutto il mese di ottobre continuerà a far vivere la sua seconda estate ai numerosissimi visitatori presenti ed attesi fino a novembre.

Dopo il Forum Euromed sui Turismi al quale è intervenuto anche il Governatore Roberto Occhiuto che ha concluso i tre panel di esperti ed analisti sui dati 2022 e sulle prospettive 2023 e dopo il Campionato Italiano di Pesca in Apnea che ha confermato la Città Bandiera Blu 2022 come destinazione privilegiata di grandi eventi dal respiro nazionale, la settimana è iniziata con la tappa a Tropea del 39esimo raduno nazionale della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) che alla presenza di tutte le Confraternite d’Italia (FICE), protagoniste di una sfilata in costume nel borgo, ha visto l’iniziazione della confraternita della Cipolla Rossa di Tropea.

E la settimana proseguirà con nuovi appuntamenti fino al prossimo lunedì con Armonie della Magna Grecia

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE, CONCERTO DI FISARMONICA DI RICCARDO PUGLIESE. – Ospitato nell’Auditorium Santa Chiara, l’evento con inizio alle ore 19 è promosso dall’Istituto di bibliografia musicale calabrese.

VENERDÌ 7 ENSEMBE IBIMUS. – Per l’Istituto di bibliografia musicale calabrese e la stagione concertistica 2022, alle ore 19 sempre all’Auditorium si esibiranno in concerto Anna Pugliese, al violino, Domenica Pugliese alla viola, Monaldo Branconi al PIANOFORTE e Riccardo Pugliese alla fisarmonica sulle musiche di Luigi Albanese, Alvaro Company, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Salvador Ranieri.

ULTIMO WEEK END TROPEA BLUES 2022 – Gli artisti che si esibiranno sabato 8 ottobre, dalle ore 22 in Piazza Vittorio Veneto, sono Jane Jeresa & Frank Hammond Band.

TROPEA MUSICA, STAGIONE CONCERTISTICA 2022. SABATO 8 IL TRIO METAMORPHOSI. – Marco Loguercio (violino), Francesco Pepicelli (violoncello), Angelo Pepicelli (pianoforte) si esibiranno alle ore 21 a Palazzo Santa Chiara.

LUNEDÌ 10 TORNA ARMONIE DELLA MAGNA GRAECIA, stagione concertistica 2022. Alle ore 21 saliranno sul palco del Palazzo Santa Chiara il Mezzosoprano Monica Carletti accompagnata al pianoforte dal Maestro Nico Fuscaldo.