AmaraCalabria contest 4° edizione: a Reggio Calabria l’1 settembre

L’estate calabrese si chiuderà con un brindisi speciale: torna AmaraCalabria, l’evento che celebra la mixology e gli amari di Calabria, vero patrimonio del gusto e dell’identità territoriale.

La quarta edizione si terrà lunedì 1 settembre 2025 nella cornice esclusiva del Piro Piro, sul meraviglioso Lungomare di Reggio Calabria, dove bartender provenienti da tutta Italia si sfideranno nella creazione del miglior cocktail a base di amari calabresi.

L’ appuntamento, anche quest’anno condotto dal poliedrico conduttore Marco Mauro, negli anni è cresciuto fino a diventare punto di riferimento per professionisti e appassionati, capace di unire tradizione e innovazione dietro al bancone. Le precedenti edizioni hanno conquistato critica e pubblico, confermando l’amaro calabrese come protagonista assoluto della miscelazione contemporanea.

Anche quest’anno la sfida sarà valutata da una giuria di esperti e da una giuria popolare: due prospettive complementari che permetteranno di premiare non solo la tecnica e la creatività, ma anche la capacità di emozionare chi assaggia.

Il regolamento prevede la massima libertà creativa: ogni bartender potrà proporre la propria interpretazione originale, a patto che l’amaro calabrese resti al centro del drink.

“AmaraCalabria non è solo una gara – spiegano Domenico Bellantonio e Laura Saraceno organizzatori dell’evento assieme al noto bartender e formatore Marco Pistone – “ma un momento di incontro, confronto e valorizzazione di una tradizione che si rinnova ogni anno. Un’occasione unica per celebrare la Calabria attraverso i suoi sapori più autentici.”

Iscrizioni aperte

I bartender interessati a partecipare possono consultare il regolamento completo e iscriversi tramite il Form ufficiale disponibile a questo link: https://forms.gle/UT6fcqi7oGw8xVMm9.

Non resta che attendere il 1° settembre per scoprire chi firmerà il miglior cocktail AmaraCalabria 2025, sorseggiando tra mare, creatività e il carattere inconfondibile degli amari di questa terra.