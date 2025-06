A Reggio Calabria il “Festival della complessità 2025”

In un mondo attraversato da fratture profonde – sociali, ambientali, politiche ed esistenziali – torna la domanda fondamentale: cosa significa essere umani oggi? A questa urgenza risponde il Festival della Complessità 2025, organizzato dalla sezione ANPI Ruggero Condò di Reggio Calabria, che dal 13 al 15 giugno animerà Reggio Calabria e Villa San Giovanni con incontri pubblici, testimonianze e riflessioni collettive.

Tema di quest’anno: “Essere uomo, essere cittadino: costruire senso nella crisi dell’umano”.

Non una celebrazione astratta dell’umanità, ma un’esplorazione concreta e politica, a partire da ciò che ci unisce come collettività: la Costituzione Italiana. Riletta non come documento da commemorare, ma come orizzonte di senso vivo, principio generativo, strumento per orientarsi nella complessità del presente.

Quattro direttrici strategiche guideranno il festival:

• Educazione alla complessità: superare le semplificazioni, favorire il dialogo tra saperi.

• Riattivazione dei diritti costituzionali: vivere la Costituzione come pratica quotidiana.

• Attivismo culturale e resistenza artistica: raccontare l’umano attraverso l’arte.

• Difesa dei corpi e dei territori: denunciare esclusione, sfruttamento, controllo.

Un programma articolato in tre giornate, a partire da tre articoli della Costituzione:

🔹 Venerdì 13 giugno – ore 18:00

📍 Casa del Popolo “Ruggero Condò” – Reggio Calabria

Articolo 1 | “Lavoro e dignità: essere uomo nella società democratica”

Con Peppe Marra (USB Calabria) – Riflessioni e pratiche di lotta sindacale nel Sud Italia.

🔹 Sabato 14 giugno – ore 18:30

📍 CSA Nuvola Rossa – Villa San Giovanni

Articolo 11 | “Palestina ora! Diritto all’autodeterminazione e alla vita”

Con Gianluca De Luigi (CRIC) e Anita Magno (Edizioni Mesogea) – Resistenza, memoria e immaginari dal Mediterraneo.

🔹 Domenica 15 giugno – ore 18:00

📍 Casa del Popolo “Ruggero Condò” – Reggio Calabria

Articolo 13 | “La libertà personale è inviolabile”

Con Paolo Tommasini (avvocato) e Valentino Santagati (attivista) – Tra carcere e territori, la libertà come pratica di autodeterminazione.