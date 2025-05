Quando la formazione incontra il territorio: successo per l’evento “Banchi d’assaggio” all’Istituto Alberghiero “G. Trecroci”

Quando la formazione esce dai confini delle aule scolastiche e incontra le realtà produttive del territorio, nasce una sinergia capace di generare sviluppo economico, sociale e culturale.

Ne è testimonianza concreta l’evento “Banchi d’assaggio”, svoltosi il 23 maggio presso i locali dell’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, alla presenza di numerose autorità civili . L’iniziativa è stata promossa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Enza Loiero, con il supporto dei docenti del corso serale, ideatori e attuatori del progetto, in stretta collaborazione con i docenti di indirizzo del corso diurno.

L’evento rappresenta l’espressione tangibile di una fruttuosa collaborazione tra la scuola e oltre quaranta aziende vitivinicole e agroalimentari di eccellenza provenienti da tutta la Calabria. Una sinergia nata durante l’anno scolastico 2023/2024 e consolidata anche quest’anno, grazie al progetto “Rete del gusto: eccellenze enogastronomiche della Calabria”, culminato proprio con l’iniziativa “Banchi d’assaggio”.

Nel primo progetto, si è attivata una rete tra l’istituto scolastico e alcune importanti realtà produttive calabresi dei settori vitivinicolo e agroalimentare, attraverso visite guidate presso le aziende, riservate agli studenti del corso serale. L’obiettivo era duplice: far conoscere da vicino alcune delle migliori imprese del territorio e promuoverne i prodotti attraverso un percorso enogastronomico di qualità.

Queste attività sono poi confluite nel secondo progetto, “Banchi d’assaggio”, che ha visto un ampliamento della rete di aziende partner. Queste hanno fornito i propri prodotti alla scuola, utilizzati dagli studenti durante le esercitazioni di laboratorio e valorizzati anche attraverso i canali social dell’istituto.

Alla giornata conclusiva del 23 maggio hanno preso parte tutte le aziende coinvolte nei progetti, tra cui:

Azienda Agricola Ceramida, Altomonte Vini, Azienda Agricola Zagarella, Azienda Lombardo Salvatore, Casa Ponziana, Cantine Malena, Tenuta Dioscuri, Tenuta Iuzzolini, Cantine Masicei, Vini Viglianti, Coop Agricostaviola ARL, Casa Comerci, Cinque Talenti, Coop Agricola ARL, Criserà, Cantine Visalli, Statti S.r.l, Tenuta Regina di Sant’Angelo, Tenuta Celimarro, Librandi, Cantine Nesci, Tenute San Giovanni, Vigne Calarco, Vini Tramontana, Cantine Lavorata, Terrè di Zoè, Fattoria Fornara, Pastificio Francesco Pio, Borruto Salumi, Leucolea, Tenute Sarra, Bottega del Miele, Azienda Agricola Orfei, Koramare, Policom, Orolisa, Azienda Andrea Martino, Friberga, Amaro Kalos Jero, Salumificio Nostrum, Panificio Vecchia Tradizione, Forno Due, Birrificio Iron Brewery.

Durante l’evento espositivo, i titolari o i rappresentanti delle aziende sono stati affiancati dagli studenti nella presentazione e promozione dei prodotti, illustrandone le caratteristiche e, nel caso dei vini, suggerendo abbinamenti gastronomici mirati per esaltarne al meglio profumi e sapori.

A impreziosire ulteriormente la giornata, la partecipazione di importanti associazioni di categoria, tra cui:

Conpait – Pasticceri d’Italia, FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, APCR – Associazione Provinciale Cuochi Reggini, ABI – Associazione Barman Italiani, AMIRA – Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi.

Il bilancio finale della serata non può che definirsi estremamente positivo: alta affluenza di visitatori, entusiasmo condiviso e, soprattutto, la creazione di solide basi per future collaborazioni. Un successo che conferma il valore della scuola come ponte tra formazione e mondo del lavoro, dove gli studenti possono ampliare le proprie competenze in contesti reali e stimolanti, ben oltre le pareti scolastiche.