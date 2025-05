“IMPEGNO” – Un nuovo episodio del progetto Fierce Woman racconta la forza di scegliere sé stessi

Prosegue con rinnovata ispirazione il cammino di Fierce Woman, il progetto nato otto anni fa da un’intuizione di Laura Pizzimenti: raccontare storie di donne – e successivamente anche uomini – che, con il proprio fare autentico, contribuiscono a creare un mondo migliore. Ma anche stimolare chi ancora cerca il proprio posto nel mondo, affinché trovi ispirazione per farlo.

Mercoledì 28 maggio alle ore 20.30, in una nuova suggestiva location – il ristorante Tèra, sul terrazzo del Medinblu Hotel – andrà in scena un episodio speciale, dal titolo “IMPEGNO”.

“Impegno è saper mantenere fede alla promessa più difficile: quella con sé stessi. È il coraggio di non perdersi, o di ritrovarsi. È fatica, determinazione, il desiderio di realizzare sogni, aiutare gli altri, migliorarsi ogni giorno per diventare la versione più autentica di sé. Perché siamo il nostro progetto più grande da curare e realizzare”, racconta Laura Pizzimenti.

La serata sarà dedicata a giovani che, nonostante la giovane età, hanno già lasciato un segno concreto nella società, incarnando con coerenza e passione una visione del mondo chiara e coraggiosa.

I protagonisti di questo episodio sono:

•⁠ ⁠Marco Parisi, avvocato, procuratore e direttore di Soseteg SpA

•⁠ ⁠Claudio Cordova, giornalista

•⁠ ⁠Letizia Giovine, notaio

•⁠ ⁠Debora De Pasquale, avvocato

A fare da madrina dell’episodio sarà Paola Canale, storica Fierce Woman e wedding planner, mentre la conduzione sarà affidata a Benvenuto Marra, il primo Fierce Man.

La comunicazione visiva e grafica è curata da Vincenzo Evoli.

La selezione musicale accompagnerà l’atmosfera, sottolineando emozioni e riflessioni.

“IMPEGNO” sarà un’occasione per ascoltare storie autentiche, per lasciarsi ispirare da percorsi concreti, e per ricordare quanto sia potente – e rivoluzionario – credere in sé stessi e nella propria missione.

“Sono molto orgogliosa di questa squadra,” conclude Pizzimenti. “Presto ve li farò conoscere uno ad uno, raccontandovi le loro storie. Perché dietro ogni volto c’è un esempio possibile.”