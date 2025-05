Villa San Giovanni: ritornano con un nuovo CleanUp i volontari di Plastic Free sulla spiaggia di Acciarello

Domenica 25 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, ricorsa in questo 23 maggio, l’associazione di volontariato Plastic Free organizzerà un evento di sensibilizzazione e pulizia sulla spiaggia di Acciarello, frazione del comune di Villa San Giovanni.

“La Porta sul Mare, che farà da sfondo al nostro punto di raccolta, permetterà di guardare la natura che ci circonda da una prospettiva magica, su un mondo che non stiamo proteggendo come dovremmo”, dichiara Federica Repaci, referente territoriale di Plastic Free e organizzatrice dell’evento.

Per partecipare gratuitamente all’evento di domenica 25 maggio, è sufficiente iscriversi tramite il seguente link:

👉 https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11764/25-mag-villa-san-giovanni

Si consiglia di partecipare muniti di uno zainetto o marsupio, guanti da giardinaggio/lavoro e una borraccia con acqua.

L’evento è supportato e patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni.

Per restare aggiornati sulle attività e iniziative dell’associazione, è possibile iscriversi al sito nazionale www.plasticfreeonlus.it e seguire i canali social Facebook e Instagram: Plastic Free It e Plastic Free Calabria.