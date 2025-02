“Il Caleidoscopio Cosmo Femminile”: il 3 febbraio incontro a Reggio Calabria

Lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 17:30 al Palazzo Alvaro, presso la Biblioteca Gilda Trisolini nell’ambito del ciclo di conferenze “Appuntamento con la Grande Bellezza, Arte, Letteratura, Storia”, ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria si terrà la conferenza:

“Il Caleidoscopio Cosmo Femminile”. Così il Presidente Nazionale AIParC: “In questo ciclo di appuntamenti con “La Grande Bellezza” che intende approfondire il concetto della bellezza, declinata secondo tutte le arti e la scienza, non poteva mancare questa conferenza che vuole, con il prezioso contributo di due esperti, mettere in evidenza non solo il fascino della poliedricità della donna, ma anche la differenza sostanziale del cervello dell’uomo rispetto a quello della donna, con due mirabili relazioni, sostenute da supporto audio video.Particolare l’idea di paragonare il cosmo femminile ad un caleidoscopio, un oggetto particolarmente affascinante che consente di scorgere varie facce della stessa situazione. Lo stesso fascino è racchiuso nella poliedricità della donna. Donna resiliente che oggi ha la forza di chiedere con maggiore tenacia, tenendo più saldi di un tempo i propri desideri profondi e non permette che i suoi confini vengano travalicati da invadenze, pretese e rinunce, ha piacere di esserci e di esistere per sé stessa e per le generazioni future.”

I saluti istituzionali saranno affidati a Filippo Quartuccio Consigliere della Città Metropolitana

Delegato alla Cultura, a Salvatore Timpano Presidente nazionale A.I.Par.C. Gli autorevoli relatori saranno, Cav. Dott. Prof. Raffaela Condello Dirigente Studio di Psicologia e Psicologia Applicata “Arcoiris” di Palmi che tratterà l’interessante tema : “Il Caleidoscopio Cosmo Femminile”, ed Dott. Prof. Pasquale Romeo Docente di Psicologia Clinica e Dinamica UNIDARC che concentrerà la disamina su:”Cervello dell’uomo e della donna a confronto”