Campo Calabro: il 14 e il 15 giugno AIL in “CAMPO”

AIL in “CAMPO” è un’iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie del sangue, un contenitore di attività realizzate da AIL in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio del Comune di Campo Calabro.

Una preziosa occasione per sostenere le attività della sezione AIL di Reggio Calabria e Vibo Valentia che da sempre, tra le tante attività svolte, si occupa di offrire assistenza diretta alle famiglie dei pazienti ricoverati presso il centro ematologico di Reggio Calabria, di finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza domiciliare. Inoltre, con un contributo prezioso di 15,00 euro, si potrà prendere parte ad una “cena solidale” che si terrà nei giorni 14 e 15 giugno presso il bellissimo Parco Verde di Campo Calabro e il cui ricavato sarà devoluto all’AIL.

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono conoscere la realtà dell’AIL e sentono il bisogno di dedicarsi agli altri.

La manifestazione sarà, soprattutto, un’occasione per conoscere chi attivamente si occupa ogni giorno della cura e del sostegno dei pazienti affetti da patologie ematologiche.

Nel pomeriggio di sabato 15 alle ore 16:00, presso auditorium del Polifunzionale prof. G. Scopelliti, dopo i saluti istituzionali del Dott. Rocco Alessandro Repaci Sindaco di Campo Calabro, interverranno:

Ing. Olga Spanò Vicepresidente AIL Reggio Calabria;

Dott. Giuseppe Console Dirigente Medico C.T.M.O. e Responsabile Ricerca Donatore MUD;

Dott.ssa Marina Francone Responsabile laboratorio di Tipizzazione Tissutale

Dott.ssa Rita Saladino Direttore del Registro Regionale Calabria IBMDR;

Dott.ssa Giulia Pucci Responsabile Unità operativa semplice dipartimentale Banca del Sangue Cordonale Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino-Morelli Reggio Calabria;

Dott.ssa Nadia Carbone Psicologa AIL

Giovanna Micalizzi Presidente AVIS Provinciale Reggio Calabria;

Pavone Nicola Presidente Regionale AIDO.

Al fianco di AIL ci saranno IBMRD, AVIS e AIDO, che condividono l’impegno di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della ricerca contro i tumori del sangue, sulla cultura del dono e della prevenzione.

Per questo, domenica 16 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso Parco Verde di Campo Calabro, si potrà effettuare un elettrocardiogramma gratuito e sarà presente l’Autoemoteca dell’Avis per la donazione del sangue.

Inoltre le famiglie potranno vivere una mattinata all’insegna della salute con diverse attività per grandi e piccini sullo sfondo del verde del Parco.

Le due giornate saranno realizzate anche con gli Alunni dell’Istituto Comprensivo Campo Calabro San Roberto che, nelle settimane precedenti all’evento, hanno avuto modo di approfondire questa tematica così importante realizzando lavori inerenti al tema.

Gli adulti tra i 18 e i 35 anni potranno approfondire la modalità di iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo.

Vi aspettiamo numerosi perché “Insieme possiamo”!