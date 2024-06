“Conversazione al tramonto”: il primo appuntamento per ascoltare i cittadini di Siderno

È previsto per oggi, 13 giugno alle ore 18:30 presso i campetti dell’Ymca, il primo appuntamento di “Conversazione al tramonto”. In questo primo appuntamento dal titolo: “Il lungomare, il sogno di Sidernesi“, il tema scelta è appunto la via del mare di Siderno. Si parlerà del lungomare, della sua storia, di quello che rappresenta, dell’opera e dei suoi punti critici, della visione d’insieme. Ci si vuole aprire a un nuovo metodo di ascolto e di confronto, che possa dare la possibilità ai cittadini di parlare, di esprimere le proprie idee. Appunto, attraverso le idee dei cittadini, costruire una città migliore che guardi al futuro. Idee, parole e progetti che servono a formare le linee guida da seguire per chiunque vada ad amministrare. Una piccola rivoluzione, ascoltare i cittadini per avere chiaro la strada da seguire per capire dove deve andare questo paese. Per questo motivo a questa manifestazione sono stati invitati tutti i cittadini nessuno escluso, per far sì che il confronto diventi una chiave per una nuova visione. Come già detto, questo deve essere un incontro “per” e non “contro”, al fine di mettere in campo tutte le possibili idee e consigli tese a migliorare il contesto generale. L’Iniziativa organizzata dai gruppi consiliari: Siderno 2030, La nostra Missione, Italia Viva, Azione, Movimento per la rinascita Comunista, UDC, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Progetto Siderno e il Sasso nello stagno.