“Dialog Festival”: lunedì alla Camera dei Deputati la presentazione dell’evento che si terrà alla Villa Romana di Casignana

Sarà presentata lunedì 17 giugno 2024, alle ore 16.00, nella Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, a Roma, la prima edizione del “Dialog Festival”, evento inclusivo volto a celebrare la forza del dialogo e del confronto interculturale, che si terrà negli spazi della Villa Romana di Casignana tra luglio e settembre.

La manifestazione, attraverso un ricco programma di incontri, tavole rotonde, spettacoli musicali, mostre d’arte e momenti di riflessione, si propone come un ponte ideale tra culture, popoli e territori differenti. “Senza Confini” è il tema scelto per l’edizione 2024, un invito a superare barriere e pregiudizi per abbracciare la diversità come valore e opportunità di arricchimento reciproco. L’obiettivo è favorire la conoscenza reciproca, promuovere l’integrazione e la partecipazione sociale, valorizzando al contempo le risorse umane e culturali di ciascun territorio.

Introducono: Rocco Celentano, Sindaco Comune di Casignana, Franco Crinò, Vice Sindaco Comune di Casignana.

Intervengono: Giovanni Arruzzolo, Deputato; Francesco Cannizzaro, Deputato; Giacomo Crinò, Consigliere Regione Calabria; Francesco Macrì, Presidente Gal Terre Locridee; Antonio Blandi, Direttore artistico “Dialog Festival”; Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria; Simone Alliva, giornalista de “L’Espresso”; Francesco Condoluci, giornalista – Ministero per le Riforme Istituzionali; Alessandro Giuli, Presidente MAXXI; Andrea Ruggieri, editorialista de “Il Riformista”. Conclude: Roberto Occhiuto, Presidente Regione Calabria.