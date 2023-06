Reggio: Lectio magistralis in Accademia sulla tragedia e la commedia attica in Magna Grecia e Sicilia con i Prof. Costabile

Lunedì 26 giugno h 9.30, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal prof. Piero Sacchetti, accoglie in Aula Magna il Prof. Felice Antonio Costabile, Membro della Società Archeologica di Atene e dell’Istituto Archeologico Germanico, Senior Ordinario nelle Università Mediterranea di Reggio Calabria e “Magna Graecia” di Catanzaro, per la sua lectio magistralis dal titolo “La tragedia e la commedia attica in Magna Grecia e Sicilia: testimonianze nell’arte e nelle fonti letterarie”.

Per illustrare le sue tesi, il Prof. Costabile si avvarrà della proiezione di una ricca collezione di immagini che faranno conoscere al pubblico le straordinarie scoperte archeologiche a testimonianza delle rappresentazioni del teatro ateniese in Magna Grecia e Sicilia, mettendo anche in risalto l’influenza degli stilemi della tragedia e della commedia sull’arte italiota e siceliota. Elementi fondanti dell’identità culturale del territorio che sottolineano i legami tra esso e la madrepatria, culla della civiltà dell’Occidente, attraverso temi che coinvolgono da vicino la stessa storia del costume e delle tradizioni.

La manifestazione inaugura un più composito progetto dal titolo “Antico è Moderno”, ideato dal Prof. Domenico Michele Surace, Docente di Stile, Storia dell’Arte e del Costume – ABARC, ideatore e organizzatore della conferenza del 26 giugno, un incontro non solo rivolto agli studenti dell’Accademia di Reggio, ma tutti i cittadini interessati alla storia delle proprie origini.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.