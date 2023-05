Rosarno: le celebrazioni per la Festa della Repubblica l’1 e il 2 giugno

La Commissione Straordinaria ha inteso celebrare la prossima Festa della Repubblica di cui quest’anno ricorre il 77° anniversario, in prosieguo al cammino avviato negli anni pregressi, allo scopo di coinvolgere la società civile rosarnese e, in particolare, i giovani, in un percorso di riflessione sui valori di libertà e con essa sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, ma anche sulla responsabilità di contribuire alla crescita di questo Paese con l’impegno civile e l’adempimento dei propri doveri di cittadini.

La celebrazione è stata così articolata tra il pomeriggio del prossimo 1 giugno e la mattina del successivo 2 giugno.

Giovedì 1 giugno, in una cornice di rappresentanze delle forze militari, di polizia e del volontariato, che appronteranno appositi stand, presso l’Anfiteatro comunale sito in via Sottotenente Gangemi, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato, on. Ferro, sono previste esibizioni di danza, musica e teatro dei giovani degli Istituti scolastici cittadini e dei centri di danza del territorio. In prosieguo, vi sarà la premiazione del concorso di idee “Viviamo la Costituzione” promosso dal Comune di Rosarno con la partecipazione di tali Istituti, a cura di Confcommercio di Reggio Calabria, che ha coinvolto allo scopo diversi commercianti di Rosarno entusiasti, ancora una volta, di potere offrire il proprio contributo per i giovani e per l’intera Comunità.

In data 2 giugno, alle ore 10.30, in piazza Largo Bellavista, sarà poi deposta una Corona in onore ai Caduti, alla presenza di una rappresentanza delle Autorità civili e militari.

Le due giornate, cui si auspica la maggiore partecipazione possibile di cittadini, rappresenteranno in tale contesto anche la migliore riprova delle potenzialità di una struttura comunale che, insieme ad altre, la Commissione straordinaria continuerà a fare di tutto per rendere usufruibile dalla cittadinanza.