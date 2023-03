Incontro Consorzio-Sindacati-Associazioni datoriali: «Bonifica settore vitale per agricoltura, sviluppo e lavoro nel territorio reggino»

Il 10 marzo 2023 si è svolto un incontro, promosso dal Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, sulla tematica “Forestazione”, in particolare rispetto alla copertura Piano Attuativo Forestazione 2023, Crediti Pregressi 2001-2010 e ipotesi di riforma regionale del settore.

All’incontro sono state invitate le organizzazioni datoriali territoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri e le organizzazioni sindacali territoriali Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil.

I partecipanti hanno evidenziato come i temi trattati debbano essere approfonditi attraverso un’analisi tecnica, attenta e precisa, che guardi nel merito e premi la virtuosità dei vari consorzi, e che veda la Regione Calabria definire la questione dei crediti di forestazione vantati dai consorzi.

È stato espresso univocamente che il rilancio dei consorzi è sicuramente un’opportunità, in cui è necessario definire nel dettaglio contenuti, ruoli, compiti che gli Enti consortili devono esplicitare come servizio ad una agricoltura che è in continuo sviluppo, in un territorio, come quello della provincia Reggina, molto diverso sia per orografia che per colture, e che necessita della giusta e doverosa attenzione proprio per la sua peculiarità.

«Il consorzio – hanno ribadito tutti i partecipanti – è un ente vitale per l’agricoltura, sinergico per lo sviluppo, ed occorre definire una riforma regionale condivisa a sostegno del settore agricolo, a tutela del territorio e delle comunità, e per la valorizzazione delle professionalità del personale dipendente.

Serve costruire un “sistema bonifica” al servizio delle varie agricolture presenti nei territori della regione e del territorio reggino, coerente con la struttura idrografica calabrese, rispettoso della morfologia e della fragilità del territorio, finalizzato ad un virtuoso utilizzo della risorsa idrica, resiliente alle sfide della transizione ambientale, ai cambiamenti climatici e fenomeni di siccità.

Un sistema imperniato sulla certezza delle risorse finanziarie e sulla sostenibilità economica, capace di salvaguardare i livelli occupazionali e le future prospettive d’impiego, sennonché il ruolo attivo e quotidiano del lavoro delle maestranze.

Pertanto è avviso comune di avviare percorsi di confronto ai vari livelli , che vedano coinvolti tutti gli attori del settore, parti datoriali, sindacali e governative regionali affinché si possa portare a sintesi uno strumento che consenta un vero sviluppo e rinnovamento per i consorzi di bonifica nonché delle agricolture locali, fornendo migliori servizi, vicinanza e supporto per gli agricoltori e le agricolture locali e promuovendo il rilancio del settore agricolo, aumentando le aree irrigabili e la sostenibilità ambientale».