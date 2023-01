L’amministrazione comunale incontra la città di Villa San Giovanni: appuntamento il 5 gennaio

Giovedì 5 gennaio alle ore 18, presso l’auditorium della scuola “R. Caminiti” di Villa San Giovanni, il sindaco Giusy Caminiti, la giunta e i consiglieri comunali del gruppo “Città in movimento” incontrano la cittadinanza.

Si tratta del primo incontro pubblico tra amministratori e cittadini di Villa dall’insediamento dell’attuale Amministrazione. Durante l’incontro, aperto dal resoconto offerto dal sindaco Caminiti circa le attività e le azioni sin qui intraprese, i partecipanti avranno la possibilità di intervenire per sottoporre rilievi, problemi, commenti e proposte agli amministratori che, laddove interpellati, si pronunceranno su temi e aree di loro competenza.

Sarà un incontro volto a favorire l’interazione e il confronto tra cittadinanza e amministrazione, confronto che sindaco, assessori e consiglieri considerano necessario per la realizzazione di una concreta pratica di cittadinanza che non può esaurirsi né in monologhi senza risposta né in sfoghi (legittimi ma spesso senza conseguenze concrete) nello spazio delle piattaforme digitali. Abbiamo promesso alla città che questa sarebbe stata l’amministrazione della trasparenza e dello scambio continuo con i cittadini.

Abbiamo bisogno della partecipazione di tutte e di tutti, perché solo così può realizzarsi un’autentica e sincera democrazia che apra la strada allo sviluppo condiviso del territorio. Pertanto rinnoviamo l’invito all’iniziativa di giovedì 5 gennaio.

Lo comunicano il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare ‘Città in movimento’.